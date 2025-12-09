Da oggi a Sinnai è sospesa la raccolta della plastica col "porta a porta" e nell'ecocentro di “Bucca arrubia”. Il motivo? L’impianto convenzionato per lo smaltimento ha raggiunto i limiti di stoccaggio: quindi non può ricevere ulteriori conferimenti.

Il tutto, come si legge nella nota in merito del Comune, sino a quando la situazione non si normalizzerà.

In merito i consiglieri di Forza Italia, Roberta Simoni e l’ingegnere ambientale Walter Zucca hanno presentato oggi in Comune una interrogazione urgente, sollecitando immediati interventi.

«Vogliamo vederci chiaro - scrivono Zucca e Simoni - se si tratta di una emergenza, chiediamo che si attivi il Coc e che venga individuata un’ area di stoccaggio della plastica per gli utenti del territorio. Non possono essere i cittadini a stoccare nelle proprie abitazioni imballaggi, spesso molto voluminosi».

