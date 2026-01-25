La località costiera di Santa Giusta (Castiadas) è un po' più pulita dopo le grandi mareggiate dei giorni scorsi grazie al lavoro di un gruppo di volontari di Castiadas guidati dalla giovane ambientalista (anche lei di Castiadas) Silvia Spano. Volontari che, muniti di guanti, pinze e sacchetti, hanno raccolto decine di bustoni di rifiuti di ogni genere (plastiche, soprattutto).

«Molti di questi rifiuti – ha spiegato Silvia Spano – sono stati portati qui dall’imponente mareggiata. La raccolta è stata difficoltosa perché purtroppo c’erano tantissime microplastiche. Abbiamo comunque provveduto a differenziare».

Il gruppo di volontari si è ritrovato sabato 24 gennaio nei parcheggi di Castiadas in località Santa Giusta (a poche centinaia di metri dallo Scoglio di Peppino).

È stata la prima giornata di pulizia delle spiagge del 2026. Altre sono in programma nei prossimi mesi: «L’obiettivo – ha aggiunto la giovane ambientalista – è riuscire ad organizzarne una al mese per coprire tutto il tratto costiero compreso tra Muravera e Villasimius con delle puntate anche verso l’interno. Ringrazio chi c’è stato questa volta e tutti i volontari che per le prossime volte varranno dare una mano».

La raccolta dei rifiuti abbandonati – e un particolare delle plastiche lungo le spiagge – per Silvia Spano è una vera e propria missione: da ormai 8 anni dedica a questo quasi tutto il suo tempo libero.

