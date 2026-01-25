Oggi un gruppo di partecipanti ha preso parte alla Marcia della Pace in occasione della Giornata della Memoria, ricorrenza che il 27 gennaio ricorda la liberazione dei campi di concentramento e le vittime dell’Olocausto e del Porrajmos.

Il cammino si è svolto lungo l’ultima tappa del Cammino di Bonaria, da Monserrato a Cagliari nella Basilica di Bonaria per un momento di raccoglimento, riflessione e condivisione dei valori di pace, memoria e solidarietà.

L’iniziativa ha rappresentato non solo un gesto simbolico di ricordo storico, ma anche un’occasione di incontro tra realtà del territorio.

Durante il percorso, infatti, il Cammino di Bonaria ha incrociato l’associazione culturale di Quartucciu “L’Orto Giardino Mariposa de Cardu”, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra memoria, cultura e impegno civile.

Una giornata intensa e partecipata, vissuta nel segno del cammino come strumento di memoria viva e consapevolezza collettiva.

