Doppio incidente sulla 131: traffico in tilt tra lunghe code e disagiI due tamponamenti all’altezza di Serrenti. La situazione aggravata dai cantieri in corso
Doppio incidente sulla 131, in direzione Cagliari, all’altezza di Serrenti tra il chilometro 36 e 34. Si tratta di due tamponamenti distinti tra veicoli. Fortunatamente non si registrano feriti.
Le conseguenze più gravi sono per il traffico: in quel tratto di strada ci sono diversi cantieri e gli incidenti hanno rallentato ulteriormente la viabilità, creando lunghe code e disagi.
Peraltro stasera dalle 20 Anas interverrà per sistemare il manto d’asfalto della complanare compromesso dalle ultime piogge. Il cantiere all’altezza di Villagreca, dovrebbe essere completato entro il pomeriggio di giovedì 29.