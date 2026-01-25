Monte Arcosu, salvati due cani da caccia in un’area imperviaSono stati recuperati dopo ore di operazioni difficili e riconsegnati al proprietario in buone condizioni
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Lieto fine per due cani da caccia smarriti in un’area impervia del Monte Arcosu, nel Sud Sardegna.
L’intervento di soccorso è stato portato a termine ieri pomeriggio dai vigili del fuoco del comando di Cagliari, al termine di un’operazione complessa resa difficile dalla morfologia del territorio e dalle condizioni meteorologiche avverse.
La richiesta di aiuto è giunta alla sala operativa dopo che il proprietario degli animali, impegnato da alcuni giorni nelle ricerche, è riuscito a localizzarli grazie alle coordinate GPS. A quel punto è scattato l’intervento dei soccorritori: sul posto sono stati inviati il nucleo Sommozzatori e la squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) della centrale operativa del Comando provinciale.
I vigili del fuoco si sono addentrati nella zona impervia del Monte Arcosu e, una volta individuato il punto segnalato, hanno raggiunto i due cani utilizzando un gommone da rafting e applicando tecniche di soccorso fluviale alluvionale (SFA).
Gli animali sono stati messi in sicurezza e successivamente affidati al proprietario, risultando in ottime condizioni di salute.
Le operazioni di recupero si sono protratte per diverse ore a causa delle difficoltà ambientali e del maltempo, ma si sono concluse con successo.
(Unioneonline/Fr.Me.)