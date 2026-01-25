Lieto fine per due cani da caccia smarriti in un’area impervia del Monte Arcosu, nel Sud Sardegna.

L’intervento di soccorso è stato portato a termine ieri pomeriggio dai vigili del fuoco del comando di Cagliari, al termine di un’operazione complessa resa difficile dalla morfologia del territorio e dalle condizioni meteorologiche avverse.

La richiesta di aiuto è giunta alla sala operativa dopo che il proprietario degli animali, impegnato da alcuni giorni nelle ricerche, è riuscito a localizzarli grazie alle coordinate GPS. A quel punto è scattato l’intervento dei soccorritori: sul posto sono stati inviati il nucleo Sommozzatori e la squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) della centrale operativa del Comando provinciale.

I vigili del fuoco si sono addentrati nella zona impervia del Monte Arcosu e, una volta individuato il punto segnalato, hanno raggiunto i due cani utilizzando un gommone da rafting e applicando tecniche di soccorso fluviale alluvionale (SFA).

Gli animali sono stati messi in sicurezza e successivamente affidati al proprietario, risultando in ottime condizioni di salute.

Le operazioni di recupero si sono protratte per diverse ore a causa delle difficoltà ambientali e del maltempo, ma si sono concluse con successo.

