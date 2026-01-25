Buche e pericoli in alcune strade del territorio comunale di Muravera a causa delle piogge persistenti.

Particolarmente insidioso il tratto tra Muravera e la borgata di Feraxi, all’altezza delle sbarre (poco dopo il rio Corr'e pruna): alcune buche sono infatti ricoperte d’acqua e potrebbero tratte in inganno gli automobilisti.

Il pericolo è stato segnalato dalla compagnia barracellare: «Gli uffici del Comune sono stati prontamente informati e domani interverranno per mettere in sicurezza la strada – spiega in una nota la Compagnia – in ogni caso occorre procedere con la massima prudenza». Importante il contributo dei barracelli durante l’allerta rossa: gli agenti, coordinati dal comandante Daniele Battaglia – hanno pattugliato la zona in lungo e in largo fornendo indicazioni e segnalando, appunto, eventuali pericoli.

Altre buche che si sono formate in alcune strade del centro urbano sono state rattoppate in questi giorni dagli operai comunali.

Il Comune di Muravera, fra le altre cose, è in attesa dei lavori da mezzo milione di euro in carico alla Città Metropolitana di Cagliari per il nuovo asfalto lungo tutta la via Roma. Lavori che sarebbero dovuti partire alla fine dello scorso anno.

La via Roma – la strada più importante di Muravera – è infatti di competenza della Città Metropolitana. Tre anni fa il Consiglio comunale approvò una delibera per poterla acquisire. Delibera che però si è arenata fra i meandri della burocrazia.

