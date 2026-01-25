Si sono armati di guanti e sacchi dell’immondizia e hanno ripulito la spiaggia di Maddalena, invasa dai rifiuti dopo le mareggiate dei giorni scorsi. Questa mattina una squadra di volontari, supportata dalla compagnia barracellare guidata dal capitano Ignazio Simone, si sono dati appuntamento per ripulire l’arenile di Maddalena dove – oltre ai vasti banchi di alghe – il mare ha depositato ogni genere di rifiuto.

«Abbiamo deciso di organizzare questo appuntamento per ripulire la spiaggia dopo il passaggio dell’uragano Harry - raccontano i coniugi Barbara Cocco e Luca Salvetti, promotori dell’iniziativa - dopo una mattinata di lavoro siamo riusciti a riempire una cinquantina di sacchi di rifiuti.

Il mare ha restituito anche nasse e reti, materiale che non abbiamo potuto raccogliere nei sacchi: ad ogni modo è stata una giornata proficua, ripulire la spiaggia ci è sembrato il modo migliore per tornare alla normalità dopo il maltempo dell’ultima settimana».

