Villa San Pietro: chiusa la strada che porta a LilloniLa sindaca Madeddu ha interdetto il percorso che conduce alla zona montana a causa dei livelli raggiunti dal fiume
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Chiusa la strada che conduce a Lilloni: con un’ordinanza firmata ieri sera, la sindaca Marina Madeddu ha interdetto il percorso che conduce alla zona montana in cui si trovano diversi ovili, un agriturismo e un sito archeologico.
«Ho dovuto prendere questa decisione perché il fiume ha raggiunto livelli tali da compromettere la percorrenza della strada che porta a Lilloni – spiega Marina Madeddu -, per tutta la notte la nostra compagnia barracellare ha pattugliato per precauzione il punto in cui sono state posizionate le transenne.
Allo stato attuale non ci sono le condizioni di sicurezza per poter percorrere quella strada, emetterò l’ordinanza di riapertura quando il fiume non rappresenterà più una minaccia per la sicurezza dei cittadini».