Incidente nella notte nella strada che da Assemini porta a Sestu, verso il centro commerciale della Corte del Sole.

Un giovane si è ribaltato alla guida della sua auto, finendo fuori strada.

Sul posto è intervenuto il 118 che ha trasportato il ragazzo al pronto soccorso del Brotzu in codice rosso per dinamica a causa di alcune fratture riportate al volto.

Fortunatamente è rimasto cosciente e non è in pericolo di vita. Completamente distrutto invece il veicolo.

