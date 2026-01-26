l’incidente
26 gennaio 2026 alle 08:20aggiornato il 26 gennaio 2026 alle 08:21
Si ribalta con l’auto sulla strada per Sestu: fratture al volto, il mezzo completamente distruttoSul posto il 118 che ha trasportato il ragazzo al pronto soccorso del Brotzu in codice rosso per dinamica
Incidente nella notte nella strada che da Assemini porta a Sestu, verso il centro commerciale della Corte del Sole.
Un giovane si è ribaltato alla guida della sua auto, finendo fuori strada.
Sul posto è intervenuto il 118 che ha trasportato il ragazzo al pronto soccorso del Brotzu in codice rosso per dinamica a causa di alcune fratture riportate al volto.
Fortunatamente è rimasto cosciente e non è in pericolo di vita. Completamente distrutto invece il veicolo.
