Sarà inaugurato domenica mattina alle 10,30 il nuovo campo da tiro a segno in località Serralonga, frutto dell’impegno e della visione della società sportiva omonima, da sempre impegnata nella promozione del tiro sportivo nelle sue diverse declinazioni: dal tiro storico con armi ad avancarica al tiro accademico, secondo le regole internazionali e olimpiche.

«La struttura- dice Vittorio Serra, medico dentista, campione di enduro e di ciclismo, da anni appassionato anche del Tiro a volo- rappresenta un importante punto di riferimento per gli appassionati e i praticanti della disciplina, in particolare per chi intende proseguire la lunga tradizione che Sinnai vanta nel tiro con armi storiche. Il nuovo impianto è stato realizzato secondo i più alti standard di sicurezza e qualità: sono presenti linee di tiro codificate per i 25 metri (arma corta), nonché per i 50 e 100 metri (carabina), perfettamente in linea con le normative nazionali e internazionali in materia».

A fare da madrina all’evento sarà la sindaca di Sinnai, Barbara Pusceddu.

«Questa struttura sportiva rappresenta un valore aggiunto non solo per Sinnai ma per l’intera città metropolitana», sottolinea l’assessore Alessio Serra, «perché consente di recuperare e valorizzare un’area ex cava che, altrimenti, rischiava il degrado. Invece oggi diventa uno spazio panoramico e fruibile anche per attività escursionistiche, grazie alla vicinanza con la pineta».

