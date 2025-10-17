Il Comune di Muravera programma la manutenzione straordinaria della viabilità rurale, con una spesa di 250mila euro.

Prevista la manutenzione di due strade rurali nelle zone di Santa Gruxi (Zona Agrumeti) e Baccile Giorgi (località Tuerra). Saranno spesi 400mila euro. Con altri 300mila euro saranno effettuati interventi strutturali di miglioramento sismico nella scuola primaria via Rinascita.

Il progetto è in corso di istruttoria, e successivamente da approvare in Giunta.

