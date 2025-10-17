I lavori
17 ottobre 2025 alle 21:53
Muravera, viabilità rurale: interventi per 400mila euroIl progetto dovrà poi essere approvato in Giunta
Il Comune di Muravera programma la manutenzione straordinaria della viabilità rurale, con una spesa di 250mila euro.
Prevista la manutenzione di due strade rurali nelle zone di Santa Gruxi (Zona Agrumeti) e Baccile Giorgi (località Tuerra). Saranno spesi 400mila euro. Con altri 300mila euro saranno effettuati interventi strutturali di miglioramento sismico nella scuola primaria via Rinascita.
Il progetto è in corso di istruttoria, e successivamente da approvare in Giunta.
