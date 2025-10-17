Maracalagonis, convocato per giovedì il Consiglio comunaleSi parlerà di bilancio e barracelli
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il Consiglio Comunale di Maracalagonis si riunisce nuovamente il 23 ottobre. All'ordine del giorno l'esame di una Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, con contestuale utilizzo di avanzo di amministrazione; l'approvazione dell'elenco degli aspiranti barracelli da inserire nell'organico della Compagnia barracellare e il rinnovo della concessione con integrazioni del Centro di aggregazione socio culturale polivalente in comodato d'uso gratuito alla Fondazione Polisolidale.