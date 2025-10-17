Il Consiglio Comunale di Maracalagonis si riunisce nuovamente il 23 ottobre. All'ordine del giorno l'esame di una Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, con contestuale utilizzo di avanzo di amministrazione; l'approvazione dell'elenco degli aspiranti barracelli da inserire nell'organico della Compagnia barracellare e il rinnovo della concessione con integrazioni del Centro di aggregazione socio culturale polivalente in comodato d'uso gratuito alla Fondazione Polisolidale.

