Il 22 ottobre alle 8 i tecnici del Servizio Antinsetti della Città Metropolitana di Cagliari effettueranno la disinfestazione da zanzare presso il Parco dei Bimbi ubicato tra la Piazza Boiardo e le Vie Boiardo, Cavalcanti e Metastasio. Prevista la chiusura dell'Ufficio anagrafe ubicato nel parco.

La stessa operazione è programmata nel giardino della Scuola dell’infanzia di Via Metastasio.

Diverse le prescrizioni da rispettare: allontanare dalle adiacenze della strada biancheria, erbe aromatiche coltivate in vaso e quant’altro utilizzabile a scopo alimentare, giocattoli, animali domestici presenti negli spazi interessati dall’intervento o prospicienti ad essi; tenere gli infissi esterni chiusi durante la disinfestazione e per almeno 2 ore dopo l’ultimazione della stessa; divieto di transito e stazionamento di persone e animali nelle aree interessate (parco e scuola dell’infanzia) durante il trattamento e nelle 24 ore successive.

