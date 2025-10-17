Il Consiglio comunale di Sinnai è stato convocato in seduta straordinaria per il 20 ottobre alle ore 17, presso l’aula consiliare del Municipio di via Quartu.

All'ordine del giorno la discussione di interrogazioni e interpellanze a risposta orale, l'esame delle variazioni al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato libero e destinato, risultante dal rendiconto di gestione dell'esercizio 2024.

L'ultimo punto da trattare e la variazione generale al bilancio di previsione finanziario 2025/2027.

© Riproduzione riservata