Sinnai, il canto del coro S'arrodia fra le valli della provincia di SondrioTrasferta in Val Chiavenna per i sinnaesi
Trasferta in Val Chiavenna per il Coro S'Arrodia di Sinnai, atteso per un fine settimana ricco di impegni. Il Coro partito questa mattina per le Valli della provincia di Sondrio si esibirà, da stasera al 20 ottobre, rendendo visita al Coro "Nivalis" di Chiavenna.
Si completa cosi l'ennesimo gemellaggio de S'Arrodia che, in occasione della quindicesima rassegna "Is Duas Columbas", svoltasi a Sinnai nel 2024, ha ospitato per quattro giorni il coro lombardo. Ancora una volta il coro diretto da Maurizio Boassa, viaggia per portare la propria voce e le proprie melodie in giro per l’Italia, questa volta alle pendici delle Alpi, laddove il canto polifonico maschile ha radici profonde.
Il coro sarà impegnato, domani, Sabato, alle 21, in un concerto presso la chiesa San Lorenzo a Chiavenna; mentre domenica 19 nella stessa chiesa animerà la santa messa. Il coro sinnaese eseguirà anche brani del proprio repertorio nelle varie escursioni nelle valli.