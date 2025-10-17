Un bar di Costa Rei è stato chiuso per 15 giorni per via di una rissa avvenuta a settembre. Ieri sera i carabinieri della stazione di Castiadas hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dal Questore di Cagliari notificandolo al titolare del locale, un 61enne residente a Muravera.

Lo scorso settembre era scoppiata una rissa tra i gli avventori del bar, che erano venuti alle mani provocando disordini che avevano richiesto l’intervento dei carabinieri della Compagnia di San Vito. Ancora in corso le indagini per identificare tutte le persone coinvolte.

Ora all’esterno del locale è stato affisso un cartello: “Chiuso con provvedimento del Questore di Cagliari”.
