Rissa in un bar di Costa Rei, locale chiuso per 15 giorni su ordine del QuestoreNotificato ieri sera il provvedimento al titolare, un uomo di 61 anni
Un bar di Costa Rei è stato chiuso per 15 giorni per via di una rissa avvenuta a settembre. Ieri sera i carabinieri della stazione di Castiadas hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dal Questore di Cagliari notificandolo al titolare del locale, un 61enne residente a Muravera.
Lo scorso settembre era scoppiata una rissa tra i gli avventori del bar, che erano venuti alle mani provocando disordini che avevano richiesto l’intervento dei carabinieri della Compagnia di San Vito. Ancora in corso le indagini per identificare tutte le persone coinvolte.
Ora all’esterno del locale è stato affisso un cartello: “Chiuso con provvedimento del Questore di Cagliari”.
(Unioneonline)