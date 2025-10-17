Una giornata ecologica per ripulire le zone di Poggio dei Pini prese maggiormente di mira dagli incivili che abbandonano i rifiuti.

Domani, con appuntamento fissato per le 8 nel piazzale dell’Osservatorio astronomico, si terrà l’appuntamento organizzato dalla compagnia di caccia grossa Santa Barbara, in collaborazione con la Cooperativa Poggio dei Pini e il Grusap per la tutela e la cura dell’ambiente naturale che caratterizza la zona residenziale più verde di Capoterra.  

Nel corso della mattinata, i partecipanti si occuperanno della pulizia del piazzale dell’Osservatorio astronomico e della strada delle scuole medie, due aree che necessitano di particolare attenzione a causa del frequente abbandono di rifiuti.

Gli organizzatori raccomandano ai volontari di presentarsi muniti di guanti e di abbigliamento adeguato alle attività previste.

