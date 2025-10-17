Intervento dei vigili del fuoco a Cagliari, in via Sonnino, per il crollo di un cornicione da un palazzo.

Il distacco è avvenuto da un’abitazione situata al secondo piano. Per fortuna non si registrano feriti.

Oltre alle squadre del 115, entrate in azione per la messa in sicurezza, sul posto anche gli agenti della Polizia locale. 

Riccardo Spignesi

