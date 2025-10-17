il crollo
17 ottobre 2025 alle 19:03aggiornato il 17 ottobre 2025 alle 19:14
Cagliari, cede un cornicione in via Sonnino: paura ma nessun feritoSul posto vigili del fuoco e polizia locale
Intervento dei vigili del fuoco a Cagliari, in via Sonnino, per il crollo di un cornicione da un palazzo.
Il distacco è avvenuto da un’abitazione situata al secondo piano. Per fortuna non si registrano feriti.
Oltre alle squadre del 115, entrate in azione per la messa in sicurezza, sul posto anche gli agenti della Polizia locale.
Riccardo Spignesi
