Un 56enne residente a Serramanna, titolare di un’azienda agricola, è stato denunciato per violazione delle legge in materia di lavoro.

Il provvedimento è scattato al termine di un’attività ispettiva condotta dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari e dai militari delle Stazioni di Serramanna e Villasor.

All’imprenditore sono in particolare contestate la mancata nomina di un medico competente, l’assenza del Documento di Valutazione dei Rischi. Inoltre, nel corso dei controlli è emerso l’impiego di un lavoratore di nazionalità senegalese privo di regolare permesso di soggiorno e di qualsiasi forma contrattuale.

Per questo, oltre alla segnalazione all’autorità giudiziaria e alle altre autorità competenti, gli uomini dell’Arma hanno anche fatto scattare la cosiddetta “maxisanzione” per il lavoro nero.

All’imprenditore sono state così elevate ammende, di rilievo penale, per complessivi 3.778 euro e sanzioni amministrative per ulteriori 6.346 euro.

