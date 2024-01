In troppe strade si corre troppo in macchina. Per porre fine a questa situazione, oggi a Sinnai, è scattato servizio di rilevazione elettronica della velocità mediante l’utilizzo dell’Autovelox. Diverse le strade interessate nell'abitato: Via della Libertà, Via Trieste, Via Roccheddas, Via Sant’Isidoro, Via Giardini, Via Pintor, Via Costituzione (percorso interno autobus di linea), Via Mariano IV, Via San Nicolo, Via Della Pineta (zona 30) e Circonvallazione N-E. Interessante anche le strade provinciali 15, 17, 20 w l'ex Orientale sarda, a San Gregorio – Villaggio delle Mimose, San Paolo e San Basilio.

«Il servizio - ha spiegato il capitano Giuseppe Fiori, comandante della Polizia locale - sarà svolto mediante continuo presidio dell’apparecchiatura, regolarmente sottoposta a taratura annuale. L'obiettivo è il rispetto delle prescrizioni imposte dal Codice della strada e successive integrazioni, mediante una apposita segnalazione temporanea per la sicurezza sulla strada».

