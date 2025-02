Si svolgeranno sabato primo marzo e domenica 9 marzo a Sinnai le manifestazioni del Carnevale.

Per questo sabato è in programma il "Carnevale di tutti e per tutti" con la sfilata di carri allegorici che dalle 15 si snoderà dalla Piazza Sant'Isidoro attraversando le strade del paese. Con i carri sfileranno gruppi mascherati e singoli con la pattecipazione dei gruppi di "Sa ratantira casteddaia" e del "Villaggio pescatori".

Dopo la sfilata, nella Piazza Sant'Isidoro, si terrà la premiazione delle migliori maschere , la distribuzione di zeppole e animazione musicale. Organizza la Pro Loco col patrocinio del Comune.

Per domenica 9 marzo, invece, nel pomeriggio, è in programma la parodia de "Is cerbus", la tradizionale caccia al cervo che avrà il momento clou nella Piazza Sant'Isidoro con l'abbattimento dei "cervi".

Saranno presenti anche gruppi forestieri. Atteso il pubblico delle grandi occasioni. Organizza l'associazione culturale "Is cerbus" col patrocinio del Comune.

