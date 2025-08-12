Nuovo sbarco di migranti nella notte, sulla costa sud-occidentale della Sardegna. A Pula, nella spiaggia di Cala Verde, sono arrivati in 24 a bordo di un'imbarcazione.

I soccorsi in mare per i migranti sbarcati stanotte a Cala Verde

Nel gruppo di migranti erano presenti una donna e due minorenni. Le loro condizioni sono state verificate sul posto dai soccorsi e dal personale del 118.

I migranti salgono su un autobus dopo lo sbarco a Cala Verde

Nei giorni scorsi si sono registrati altri sbarchi tra Calasetta, Porto Pino e Sant'Antioco. In quest'ultimo caso, venerdì a Capo Sperone, è avvenuto il naufragio di un'imbarcazione: sono tuttora 7 i migranti dispersi, con le ricerche interrotte, mentre uno è stato trovato vivo ed è stato recuperato un cadavere.

(Unioneonline)

