Pula, nuovo sbarco di migranti: in 24 arrivati a Cala VerdeSono stati soccorsi sul posto: fra di loro una donna e due minorenni
Nuovo sbarco di migranti nella notte, sulla costa sud-occidentale della Sardegna. A Pula, nella spiaggia di Cala Verde, sono arrivati in 24 a bordo di un'imbarcazione.
Nel gruppo di migranti erano presenti una donna e due minorenni. Le loro condizioni sono state verificate sul posto dai soccorsi e dal personale del 118.
Nei giorni scorsi si sono registrati altri sbarchi tra Calasetta, Porto Pino e Sant'Antioco. In quest'ultimo caso, venerdì a Capo Sperone, è avvenuto il naufragio di un'imbarcazione: sono tuttora 7 i migranti dispersi, con le ricerche interrotte, mentre uno è stato trovato vivo ed è stato recuperato un cadavere.
(Unioneonline)