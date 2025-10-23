Sinnai, sabato appuntamento con Pulisci il mondoL’iniziativa è organizzata dal Circolo Legambiente “Su Tzinnibiri”
Torna a Sinnai l'appuntamento con "Pulisci il mondo". Sabato dalle 15,30 in via Sant’Antonio, dove cittadini e volontari si ritroveranno per prendersi cura dell’area verde, liberandola da rifiuti ed erbacce.
L’iniziativa è organizzata dal Circolo Legambiente “Su Tzinnibiri” di Sinnai, in collaborazione con la società COSIR, con il patrocinio del Comune di Sinnai, Assessorato all’Ambiente.
Un’occasione concreta per dimostrare attenzione e rispetto verso il nostro territorio e promuovere insieme una cultura della sostenibilità e della partecipazione attiva.
Programma della giornata. Ore 15:30 – Distribuzione dell’attrezzatura ai partecipanti. Ore 15:45. Inizio delle attività di pulizia.