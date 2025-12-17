Selargius ha un nuovo centenario: Enrico Aragoni, che oltre al secolo di vita, ha recentemente celebrato i 72 anni di matrimonio con la moglie Anna Porrà, di 93 anni. Originario di Tortolì ma selargino d’adozione da 43 anni, ha tre figli (Paolo, Renata e Alessia), nove nipoti e due pronipoti, Cesare e Gregorio, che oggi festeggiano il nuovo importante traguardo dei cento anni di vita di quest’uomo, da sempre appassionato di chimica, tanto che nei tempi in cui lavorò per Masnata fu uno degli inventori della formula della varechina. Poi la nuova professione come agente di commercio per chiudere l’età lavorativa con la creazione di una concessionaria di bevande passata al figlio Paolo, che tutt’oggi ne tiene le redini.

Questa mattina la festa, con tanto di visita della vicesindaca Gabriella Mameli, in compagnia del presidente del Consiglio Tonino Melis, che hanno consegnato a nonno Enrico una targa con i complimenti da parte dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità, il gagliardetto di Selargius e la copia del certificato di nascita scritto a mano cento anni fa. Ma prima la celebrazione della messa affidata a don Giacomo Faedda, e la chiusura con l’immancabile taglio della torta, alla presenza anche del sindaco di Tortolì. Non è voluto mancare il dottor Roberto Pili, medico di base dei due coniugi, fresco di pensione, e presidente della Comunità mondiale della longevità.

