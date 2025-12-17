Proseguono a Mandas i lavori finalizzati alla sistemazione e alla messa in sicurezza dell’edificio di via Cagliari che ospita l’attuale sede del Municipio e rappresenta il fulcro della vita politica e amministrativa del centro dell’alta Trexenta. Gli interventi riguardano sia la parte interna che esterna del palazzo, che un tempo ospitava le scuole del paese.

Gli operai sono impegnati con la tinteggiatura e il completamento degli interni, nei prossimi giorni verrà completato lo smontaggio del ponteggio per poter passare alle fase delle rifiniture. «Dopo i sopralluoghi di oggi abbiamo deciso di organizzare per martedì 23 dicembre, alle 18.30, la tradizionale cerimonia di scambio degli auguri con le associazioni che sarà aperta quest’anno a tutta la popolazione - dice il sindaco Umberto Oppus -: sarà l’occasione per inaugurare i lavori del Palazzo municipale restaurato e per l’accensione ufficiale della nuova illuminazione della struttura».

Per quanto riguarda l'area circostante la Giunta cittadina ha elaborato un progetto esecutivo che prevede il recupero della vecchia palestra delle scuole (successivamente divenuta sede della Pro loco) che diventerà la sala del Consiglio comunale. «La Regione ci ha comunicato il finanziamento di 600 mila euro e nei prossimi giorni procediamo all’appalto - continua Oppus -. Il terzo lotto riguarderà l’ex palazzetto nella parte inferiore ospiterà un parcheggio comunale e nella parte superiore verrà realizzata una piazza coperta per creare un ulteriore punto di incontro per le famiglie». Spesa complessiva: 1 milione e 150 mila euro.

