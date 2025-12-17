Una reinterpretazione delle funzioni dello smartphone in chiave creativa. Il telefono si prende la scena come strumento di narrazione delle esperienze nell’ambito del "Phone Video Festival", la rassegna quartese, giunta alla quarta edizione, che valorizza i film girati con l’apparecchio mobile. Il cinema non è solo quelle delle grandi produzioni hollywoodiane, con budget illimitati, e non è neanche solo quello girato con le macchine da presa ad altissima risoluzione. La capillare diffusione degli smartphone permette a chiunque ormai di realizzare video e trasformarli in film, in racconti cinematografici, in storie capaci di attirare l’attenzione, emozionare, riflettere. Un nuovo punto di vista che a Quartu ha preso piede già da qualche anno, con la nascita del Festival, diventato ormai un appuntamento tradizionale in città durante il periodo delle feste.

«Quartu sta confermando in questi anni un interesse particolare per il settore cinematografico, espressione artistica in grado di sostenere la crescita dei territori e promuovere i valori sociali - spiega il sindaco Graziano Milia -. Il Phone Video Festival, che sta diventando una tradizione, intende valorizzare soprattutto l’impegno dei giovani, per natura i più smart nell’utilizzo dei cellulari e per logica i quartesi del domani, quindi coloro che hanno bisogno di più formazione e di più stimoli. E proprio per questo nell’edizione 2025 li invitiamo a raccontare i propri sogni, le proprie ambizioni, le proprie aspirazioni. Con l’auspicio che per qualcuno dei partecipanti una semplice bella esperienza possa trasformarsi in passione e magari anche in professione».

Durante il Festival ci sarà modo di approfondire l’argomento parlandone con esperti e psicanalisti. Giovanni Columbu, direttore artistico sin dalla prima edizione del Phone Video Festival, è stato Assessore alla Cultura del Comune di Quartu negli anni Novanta. «Offriremo ai quartesi e a tutti gli appassionati di cinema due giorni di spettacolo, di coinvolgimento, di festa, raccontando i sogni, non solo quelli notturni, ma anche quelli che si fanno a occhi aperti, che sono auspici, desideri - spiega Columbu -. In un tempo così tormentato da preoccupazioni di vario tipo, non ultimo le guerre, sempre più vicine, anche fisicamente, ecco che esprimere speranze di pace, di benessere, anche di amore rappresenta già di per sé un momento da vivere, e condividere intensamente».

Il Phone Video Festival si terrà a Casa Olla, in via Eligio Porcu 29, nelle giornate di venerdì 19, con apertura e presentazione della rassegna alle 15.45 a cura Giovanni Columbu e Alberto Diana, e sabato 20 dicembre, dalla mattina alla sera.

Spazio anche agli approfondimenti, grazie alla presenza delle psicanaliste Angela Quaquero, per un focus proprio sulla relazione sogno-arte, e Chiara Ballone, in dialogo con Stefano Odoardi, per sottolineare il discorso dell’immaginazione attiva.

