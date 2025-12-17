Seimilacinquecento euro da devolvere in beneficenza: è quanto hanno raccolto il Comune e l’associazione dei commercianti ViviPula grazie alla corsa benefica Pula FunRun.

Il ricavato della manifestazione che si è tenuta lo scorso luglio è stato consegnato durante la premiazione dei giovani talenti di Pula nello studio e nello sport all’Associazione A18 che si prende cura di ragazzi maggiori di 18 anni con disturbo dello spettro autistico.

Soddisfatto il sindaco, Walter Cabasino: «La Pula FunRun dimostra ancora una volta come lo sport possa unire la comunità e promuovere valori importanti. Siamo orgogliosi di supportare questo progetto come Amministrazione e ancora più orgogliosi della straordinaria risposta della nostra comunità che, con entusiasmo, ha partecipato e contribuito a rendere felici tanti ragazzi e famiglie».

Gli organizzatori della corsa benefica, intanto, guardano già all’edizione 2026 con l’obiettivo di aumentare il numero di partecipanti e di conseguenza il ricavato da devolvere in beneficenza.

© Riproduzione riservata