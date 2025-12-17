Il Consiglio comunale di Settimo San Pietro ha approvato il Bilancio di previsione 2026-2028, l’ultimo dell’attuale consiliatura che terminerà nella prossima primavera. L’approvazione del bilancio entro il 31 dicembre consente al Comune di poter essere immediatamente operativo dal punto di vista finanziario già dal 1º gennaio senza ricorrere all’esercizio provvisorio.

Si tratta di un Bilancio di previsione nel quale vengono tenute invariate le principali aliquote comunali, Imu e addizionale Irpef, Tari, garantendo gli stessi servizi in tutti i settori della vita della comunità.

OPERE IN PROGRAMMA.

Sin dai prossimi mesi potranno essere avviate opere pubbliche già finanziate: la messa in sicurezza della Piazza Giovanni III (220 mila euro), la riqualificazione del Municipio(302 mila euro), l’eliminazione delle barriere architettoniche (152 mila euro), la manutenzione straordinaria della zona artigianale Is Argiddas (320 mila euro). E, ancora, l’acquisizione dell’antico molino Mascia (300 mila euro), la riqualificazione dell’Arca del Tempo (300 mila euro), riqualificazione del Montegranatico (131 mila euro), lavori di riqualificazione delle reti di drenaggio e mitigazione del rischio idraulico ( 502 mila euro). Un iter più lungo avrà il progetto per la strada di circonvallazione (finanziamento CIPE di 7 milioni di euro) e il proseguimento della riqualificazione del centro storico già finanziato con tre milioni di euro.





© Riproduzione riservata