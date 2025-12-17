Claudio Mura organizza a Settimo San Pietro una mostra fotografica dal titolo “Il calcio a Settimo”, dedicata alla storia del calcio locale dalla fine degli anni Quaranta fino agli anni Sessanta e Settanta. In esposizione fotografie delle squadre dell’epoca e dei singoli giocatori che hanno segnato quegli anni.

La mostra si terrà al Circolo Berlinguer, in via IV Novembre 6, a Settimo San Pietro, e sarà inaugurata sabato 27 dicembre 2025.

Nella giornata inaugurale l’esposizione potrà essere visitata la mattina, dalle 10.30 alle 13.00, e nel pomeriggio, dalle 16.30 alle 20.00. Nei giorni successivi, dal 28 al 30 dicembre 2025, la mostra resterà aperta esclusivamente nel pomeriggio, con orario 16.30–20.00.

