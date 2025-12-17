Dopo Donori e Dolianova, nuovo appuntamento con il Festival diffuso “Divini Suoni” nei centri dell’Unione dei Comuni del Parteolla. Nel fine settimana saranno Barrali, Soleminis e Serdiana ad ospitare gli eventi della rassegna coordinata dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.

Doppio appuntamento sabato 20 dicembre a Barrali e Serdiana.

A Barrali, il cuore della festa sarà Piazza del Popolo con un pomeriggio e una serata dedicati a famiglie e bambini, tra musica, spettacoli e sapori del territorio. Il programma prevede, alle 16.00, l’esibizione dei bambini della Music Melody School e, alle 17.45, lo spettacolo di Alessandro Pili con il sindaco di Scraffingiu. Durante tutta la serata: degustazione di vini, castagnata e punti ristoro.

Sempre il 20 dicembre, Serdiana ospita invece una giornata dedicata alle tradizioni natalizie e alla musica. Dal pomeriggio, in Piazza Gruxi ‘e ferru, allestimento collettivo dell’albero di Natale e intrattenimento per bambini. La serata proseguirà con l’esibizione del Gruppo Folk di Serdiana, le degustazioni dei vini del territorio, il Concerto di Natale per il ventennale del Coro San Francesco d’Assisi nella chiesa di San Salvatore e, in chiusura, alle 20.00, il concerto di Claudia Aru.

Il 21 dicembre DiviniSuoni farà tappa a Soleminis. Il centro del paese si vestirà a festa fin dal pomeriggio con attività per bambini, la visita di Babbo Natale, stand di prodotti tipici e artigianato locale. Musica dal vivo per l’intera giornata con l’esibizione, alle 18.00, del gruppo “Balla Sardigna”, seguito in serata dal concerto dei Mister Fantasy.

© Riproduzione riservata