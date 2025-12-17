Giornata dedicata al "Microchip Day" nel canile “Quà la zampa” di Maracalagonis. Presenti la sindaca Francesca Fadda, il direttore sanitario della struttura, la Polizia locale, il gestore dello stesso canile Nicola Corona. Nella prima mattinata c’è stata anche una visita alla scuola media con un incontro con gli studenti. Tema della discussione: il benessere animale. Un incontro importante che ha fatto emergere anche il problema dell’abbandono indiscriminato degli animali.

Poi, l’operazione del Chip day eseguita nel canile “Quà la zampa” su una quarantina di cani. Che ora possono essere identificati con l’iscrizione all'anagrafe canina regionale, un obbligo di legge, aiutando così a prevenire l'abbandono e a ritrovare gli animali smarriti.

Nello stesso canile seguirà presto un’altra giornata con la sterilizzazione di cani e gatti. Un altro importante appuntamento in un canile modello dove sono possibili anche le adozioni. Per il futuro si pensa anche a dotare la struttura ubicata nel territorio comunale, con la realizzazione di una piccola sala operatoria. per fare questo come annunciato dalla stessa sindaca Fadda sono disponibili 12mila euro della Regione e 5mila euro del Comune.

