Anticipo di Natale a Muravera con un gesto collettivo che ha coinvolto le scuole del paese. Questa mattina l’amministrazione comunale, insieme alla Pro Loco, ha consegnato i regali di Natale a tutti i bambini che frequentano gli istituti scolastici cittadini, dai più piccoli della sezione primavera e delle scuole dell’infanzia, comprese la paritaria “Tito Sulis”, fino agli alunni della primaria Dante Alighieri. Ogni bambino ha ricevuto un dono pensato come segno di attenzione e vicinanza. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione con la Pro Loco, guidata dalla presidente Daniela Camedda, e col supporto operativo di Massimiliano Concas, a conferma di un lavoro condiviso tra istituzioni e associazioni del territorio.

A sottolineare il valore simbolico dell’iniziativa è il sindaco Salvatore Piu, che parla di «un gesto semplice ma sentito, che vuole far arrivare a ogni bambino l’abbraccio dell’intera comunità di Muravera».

Sulla stessa linea l’assessore alla Pubblica Istruzione Matteo Plaisant, che evidenzia come «la scuola sia il cuore del paese». «Questi doni – ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo comunale - rappresentino un segnale di attenzione verso tutti gli studenti, nessuno escluso».

Felici i bambini, i veri protagonisti di questa giornata che ha portato nelle aule scolastiche un messaggio di festa, inclusione e condivisione in vista del Natale.

