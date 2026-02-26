L'assemblea ordinaria dell’associazione Coro Serpeddì APS di Sinnai, riunitasi nella nuova sede di via Deledda ha eletto i sette componenti del rinnovato Consiglio direttivo per il triennio 2026/2029.

Sono stati eletti Tonio Lussu, Francesco Atzeri, Giancarlo Montis, Efisio Scionis, Gianni Cappai, Gianni Falqui e Marco Orrù. Tutti componenti del direttivo uscente.

Successivamente il nuovo direttivo ha eletto il presidente confermando Tonio Lussu per il quarto mandato consecutivo.

Per Lussu il voto è stato unanime. Sono stati poi confermati Efisio Scionis vicepresidente, Francesco Atzeri segretario e Giancarlo Montis tesoriere.

Il Coro Serpeddì è da tempo protagonista in Sardegna, nella penisola e all'estero con manifestazioni che hanno regolarmente riscosso successo. Tra le ultime esibizioni, di particolare rilievo, la partecipazione nell'estate scorsa all' International Festival of Choirs and Orchestras di Budapest.

«L'obiettivo - ha detto il presidente Tonio Lussu – è quello di continuare a promuovere e diffondere le antiche e nuove composizioni corali della tradizione Sarda, principalmente quelle di Sinnai e del Campidano. Attualmente il Coro è anche impegnato, con di corsi corali tenuti da docenti qualificati, con l'obiettivo di arricchire il già vasto repertorio con nuovi brani, profani e religiosi, con l'intento di realizzare un primo CD musicale».

