E’ ripreso nell’abitato di Maracalagonis il servizio di diserbo e pulizie delle strade e dei marciapiedi. Prevista anche la zona costiera come previsto dal contratto stipulato dal Comune di Maracalagonis. L’intervento è ripreso dopo la pausa di gennaio anche a causa delle abbandonanti piogge del periodo.

Il servizio è stato riavviato dalla Zona 6: si proseguirà regolarmente seguendo l’ordine progressivo crescente delle zone.Complessivamente per ogni zona saranno effettuati almeno cinque passaggi. Un intervento importante anche in vista della prossima estate che come detto interesserà anche le zone costiere. Nel frattempo anche al Comune di Maracalagonis è possibile presentare le domande per il risarcimento ai privati dei danni subito lo scorso gennaio dal ciclone Harry.

Possono presentare domanda le persone che hanno subito danni all’abitazione di residenza, alle autovetture private e alle attività economiche e produttive (con esclusione di quelle legate al comparto agricolo e/o zootecnico). Per presentare domanda è necessario accedere al Sistema informativo Integrato di Protezione Civile (SIPC).

