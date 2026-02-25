Sinnai, fervono i preparativi per il 40esimo pellegrinaggio a BonariaIl viaggio a piedi verso il santuario cagliaritano è in programma nella notte tra 24 e 25 aprile
Fervono a Sinnai i preparativi per il pellegrinaggio a piedi sino al Santuario cagliaritano di Bonaria che si terrà nella notte fra il 24 e il 25 aprile prossimi. Il Comitato organizzatore è a disposizione per informazioni ogni lunedì alle 18,45 nella saletta sopra la sede della Caritas in Piazza Santa Barbara.
Il pellegrinaggio è giunto alla 40esima edizione. Si partirà da Sinnai con i viandanti della preghiera che attraverseranno gli abitati di Settimo, Selargius, Monserrato e Pirri per arrivare poi al colle e al Santuario di Bonaria come sempre intorno alle 8 della mattina del 25.