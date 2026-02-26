Addio all’ex amministratore di Quartu Gino Cardia, scomparso oggi a 84 anni.

Esponente del Partito comunista, Cardia è stato consigliere comunale a Quartu per ben 20 anni, dal 1973 al 1993, partecipando quindi a 4 consiliature.

Dal 1983 entrò a far parte anche della Giunta comunale, prima con il sindaco Piero Puddu, che gli diede la delega all’Urbanistica, e successivamente con il primo cittadino Gianni Corrias, che gli affidò i Lavori pubblici. Cardia viene ricordato anche per aver avviato un imponente piano di riqualificazione delle strade e dell’illuminazione pubblica e la costruzione di una ventina di plessi scolastici che permise di riportare al turno unico il sistema della Pubblica istruzione in città.

«Un caro amico con il quale ho condiviso i miei primi anni di politica, quando lui era già un esponente cittadino di spicco del mio stesso partito», il ricordo del sindaco Graziano Milia. «Ero giovane e posso dire di aver imparato tanto da lui, di cui ricordo con piacere la concretezza e la dedizione alla causa. Doti che permisero a Quartu di recuperare terreno dal punto di vista infrastrutturale dopo gli anni del boom edilizio e demografico. In particolare la programmazione e conseguente realizzazione di tantissimi nuovi plessi scolastici permise una complessiva riorganizzazione della Pubblica istruzione, un’azione politica fondamentale per garantire il servizio alle nuove generazioni quartesi di quegli anni. Ed è appunto con un sentimento di riconoscenza per quanto fatto per la città che esprimo alla sua famiglia il mio profondo cordoglio e la mia vicinanza», conclude Milia.

© Riproduzione riservata