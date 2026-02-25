Nel corso della notte, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne originario del Marocco, già noto alle forze dell’ordine. L'intervento dei militari è scaturito in seguito di una segnalazione che indicava la possibile presenza di un estraneo all'interno dell'abitazione di un pensionato di 93 anni, nel centro abitato di Villasor.

Una volta arrivati sul posto, gli agenti sono entrati sorprendendo l’individuo ancora all'interno della casa. Fermato e sottoposto a perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di vari oggetti appena sottratti dall’abitazione. La refurtiva è stata immediatamente restituita al legittimo proprietario.

A seguito di ulteriori aggiornamenti, è emerso che l’uomo si trovava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta solo alcuni giorni prima per un’ipotesi di reato di maltrattamento nei confronti dei genitori.

Il 28enne è stato accompagnato in caserma per gli adempimenti di rito. L’uomo è ritenuto responsabile dei reati di furto in abitazione ed evasione. Nel corso della mattinata odierna, l'arrestato è stato condotto presso il Tribunale di Cagliari per la celebrazione dell'udienza di convalida con rito direttissimo.

(Unioneonline/n.s.)

© Riproduzione riservata