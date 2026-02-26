Ha preso il via oggi a Mandas il “Corso di potatura dell’olivo e della vite” promosso dal Comune in collaborazione con Agenzia Laore Sardegna. Un’iniziativa che ha fatto registrare numeri importanti: sono 89 gli iscritti, tra agricoltori, hobbisti e appassionati desiderosi di approfondire le tecniche fondamentali per la gestione di due colture simbolo del territorio. Il dato conferma il forte interesse per la formazione in ambito agricolo in un’area che vanta una consolidata tradizione nella produzione di olio e vino di qualità. Il corso si inserisce nel più ampio impegno di Laore a sostegno dello sviluppo rurale e della diffusione di pratiche agronomiche sostenibili, con l’obiettivo di migliorare la produttività e la competitività delle aziende locali.

Attraverso lezioni teoriche e attività pratiche, i partecipanti potranno acquisire competenze utili a una corretta gestione delle piante, incidendo positivamente sulla qualità delle produzioni. «Sono particolarmente soddisfatto per l’adesione registrata», sottolinea il sindaco Umberto Oppus. «Adesso lavoriamo per portare avanti il corso e avviare a breve nuove iniziative simili». Un segnale concreto di attenzione verso un comparto strategico per l’economia del paese.

© Riproduzione riservata