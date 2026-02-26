Castiadas, in consiglio comunale l'approvazione del regolamento dell'imposta di soggiorno e del bilancioAll'ordine del giorno anche l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2026/2028
Consiglio comunale domani alle 16 a Castiadas. All’ordine del giorno, l'approvazione dei verbali della seduta precedente, del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, del nuovo regolamento per la gestione dell’Imposta di soggiorno, in sostituzione della precedente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 14 febbraio 2020.
All'ordine del giorno anche l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2026/2028 e del Bilancio di previsione 2026/2028.