Solanas, era al bar nonostante i domiciliari: arrestatoNei guai un uomo di 58 anni, sorpreso fuori casa dai carabinieri
I carabinieri della Stazione di Maracalagonis hanno arrestato in flagranza di reato un 58enne disoccupato che si trovava sottoposto alla misura della detenzione domiciliare presso la propria abitazione: nel corso di un servizio di controllo del territorio, i militari hanno infatti sorpreso l'uomo all'interno di un bar situato lungo la Nuova Strada Statale 125.
L'individuo si era allontanato dal proprio domicilio senza alcuna autorizzazione. Ora dovrà rispondere anche di evasione.