Carri allegorici, gruppi in maschera, cibo e buona musica. E’ tutto pronto a Soleminis per la tradizionale festa in maschera in programma sabato prossimo. Un appuntamento che chiude le manifestazioni del carnevale nel Parteolla. Il raduno dei carri allegorici e dei gruppi in maschera è fissato per le 16 in Piazza delle Chiudende. Il corteo colorato attraverserà le vie del paese. Dopo la sfilata, la festa proseguirà alle 18 in piazza con la musica di Lady Manu Dj. In programma anche spettacoli di animazione per i bambini e una zeppolata gratuita per tutti i partecipanti. Previsti premi per le migliori maschere. Quella di sabato sarà la quattordicesima edizione del carnevale soleminese, evento organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune.

© Riproduzione riservata