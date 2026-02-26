Filiera e innovazione: Mandas scommette sul settore primarioPronta l’intesa tra il Comune e la Cooperativa Produttori Arborea che mira a rafforzare la competitività delle aziende locali
Un protocollo per il futuro dell’agricoltura in Trexenta. Domani, venerdì 27 febbraio, alle 11, nella sala consiliare del Palazzo municipale di Mandas, sarà firmata l’intesa tra il Comune e la Cooperativa Produttori Arborea, punto di riferimento del comparto lattiero-caseario sardo. Il sindaco Umberto Oppus ha invitato amministratori, imprenditori agricoli e allevatori del territorio a un incontro dedicato alle prospettive di sviluppo del settore primario.
Durante la mattinata saranno illustrati contenuti e obiettivi dell’accordo, orientato alla promozione di un’agricoltura innovativa e resiliente, capace di affrontare le sfide climatiche ed economiche. L’intesa punta a favorire il trasferimento di competenze, la diffusione di buone pratiche, l’aggregazione tra imprese e nuove opportunità di filiera.
La collaborazione con Arborea mira a rafforzare la competitività delle aziende locali, sostenere l’occupazione e valorizzare le produzioni del territorio, con particolare attenzione ai giovani che investono in agricoltura.