Un protocollo per il futuro dell’agricoltura in Trexenta. Domani, venerdì 27 febbraio, alle 11, nella sala consiliare del Palazzo municipale di Mandas, sarà firmata l’intesa tra il Comune e la Cooperativa Produttori Arborea, punto di riferimento del comparto lattiero-caseario sardo. Il sindaco Umberto Oppus ha invitato amministratori, imprenditori agricoli e allevatori del territorio a un incontro dedicato alle prospettive di sviluppo del settore primario.

Durante la mattinata saranno illustrati contenuti e obiettivi dell’accordo, orientato alla promozione di un’agricoltura innovativa e resiliente, capace di affrontare le sfide climatiche ed economiche. L’intesa punta a favorire il trasferimento di competenze, la diffusione di buone pratiche, l’aggregazione tra imprese e nuove opportunità di filiera.

La collaborazione con Arborea mira a rafforzare la competitività delle aziende locali, sostenere l’occupazione e valorizzare le produzioni del territorio, con particolare attenzione ai giovani che investono in agricoltura.

