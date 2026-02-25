Il Comune di Sarroch premia i 17 nuovi nati nel 2025. Il sindaco Angelo Dessì, insieme alla vice sindaca e assessora alle Politiche sociali Bianca Meloni, hanno consegnato le pergamene e gli assegni di natalità alle famiglie dei bimbi nati lo scorso anno.

La cerimonia si è tenuta nei locali del Centro di aggregazione sociale, dove gli amministratori locali hanno incontrato i genitori e i bimbi entrati a far parte della comunità. Un'iniziativa significativa, con cui l’amministrazione comunale conferma l'attenzione rivolta verso le famiglie e i più piccoli, rinnovando il proprio impegno nel sostenere la genitorialità e incoraggiare le nuove nascite.

«Siamo molto contenti che i nuovi nati siano 17 - dice Bianca Meloni - un dato in aumento rispetto ai 12 del 2024. Al di là del bonus nuovi nati erogato dall’Inps, continuiamo a garantire l’assegno comunale come strumento concreto di sostegno alla famiglia. Ci auguriamo che il prossimo anno il numero possa crescere ancora».

