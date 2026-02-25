Giustino e Piero, a quasi 90 anni ancora in viaggio sulla VespaXimenes e Callai sono i veterani dell’associazione “Due Ruote” di Maracalagonis
L’associazione “Due Ruote Maracalagonis” celebra i suoi soci più anziani, Giustino Ximenes, 87 anni, e Piero Callai, 85 anni, che continuano a vivere la loro passione viaggiando muovendosi quasi tutti giorni (anche con la pioggia), con la loro Vespa, percorrendo anche le strade dei paesi dell’Isola insieme ad altri soci più giovani.
«Due persone straordinarie, il nostro orgoglio per la nostra associazione - dice il presidente Marco Saddi -e rappresentano sicuramente un esempio di vitalità, passione e amore per la Vespa».
Giustino Ximenes e Piero Callai viaggiano con le loro Vespa sin da giovanissimi. Partecipano anche a competizioni ufficiali promosse in diverse parti della Sardegna.
«La loro presenza con tantissimi giovani – aggiunge Mascia - testimonia come la passione per le due ruote non conosca età e continui a unire generazioni di appassionati, trasformando ogni giro in un momento di socialità e divertimento».
L’Associazione Due Ruote Maracalagonis invita chiunque voglia condividere la stessa passione a partecipare alle uscite settimanali, durante le quali giovani e meno giovani «possono vivere esperienze sempre diverse e straordinarie alla scoperta anche dell'ambiente».