Il sei novembre Sinnai celebra la “Giornata dell'Unità Nazionale e della Festa delle Forze Armate” e commemora i suoi caduti. Il programma prevede per le 9.30 l'afflusso del pubblico, delle Associazioni varie e autorità;

alle 10, la Messa in suffragio dei Caduti; alle 11, la formazione del corteo che si dirigerà al Parco delle Rimembranze dove sono previsti l' Alzabandiera, la preghiera per i Caduti, la deposizione della corona d’alloro, l'intervento del sindaco Barbara Pusceddu e la visita al Monumento dei Caduti.

Prevista la partecipazione del Picchetto d’onore e della Banda musicale della Brigata Sassari. Al termine della cerimonia il Comitato d’onore, il Sindaco e le autorità militari si trasferiranno nella “Piazza del milite Ignoto” per la deposizione di una corona d’alloro.

