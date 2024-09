L'Arst, dopo le sollecitazioni degli studenti, dei loro familiari e dell'assessorato ai Trasporti di Sinnai, ha rafforzato con due corse i collegamenti fra la stazione della metropolitana di Settimo e l'abitato di Sinnai con due nuove corse alle 13.30 e alle 14.40.

Lo ha comunicato stasera in Consiglio comunale a Sinnai l'assessore ai Trasporti, Cristiano Spina. Una vertenza che durava da alcuni anni con pesanti disagi per tutti i pendolari ma soprattutto per gli studenti che, dalla stazione di Settimo, dovevano poi tornare a Sinnai dopo le lezioni nelle scuole di Monserrato e Cagliari.

© Riproduzione riservata