Grande paura a Monserrato per un incendio scoppiato in un’abitazione al piano terra: il fumo ha invaso la parte superiore della casa e una famiglia é rimasta intrappolata. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Cagliari per soccorrere e salvare due adulti e due bambini, facendoli uscire dall’edificio.

Il rogo é divampato in un’abitazione in via Cesare Cabras verso mezzanotte. Immediata la segnalazione ai vigili del fuoco arrivati rapidamente per mettere in salvo le quattro persone poi affidate alle cure, sul posto, del personale del 118.

I vigili hanno poi domato le fiamme che hanno causato danni al piano terra dell’edificio. Le cause dell’incendio, da una prima ricostruzione, sarebbero da ricondurre a un problema dell’impianto elettrico.

