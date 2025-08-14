Incontro istituzionale questa mattina tra il sindaco di Villasimius, Gianluca Dessi, e i militari della locale Stazione dei carabinieri. Il primo cittadino è stato accolto dal maggiore Massimo Meloni, dal luogotenente Sandro Sirigu – comandante della Stazione – e dal personale in servizio.

La visita è stata l’occasione per esprimere un ringraziamento all’Arma per l’impegno profuso a tutela della comunità, in particolare durante la stagione estiva, che quest’anno sta registrando un forte afflusso turistico sulle spiagge e nelle strutture ricettive del territorio.

Nel corso del colloquio si è discusso anche del grave incendio che lo scorso 27 luglio ha colpito l’area di Punta Molentis, affrontando le attività di prevenzione e assistenza messe in campo, in linea con le indicazioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto di Cagliari, Giuseppe Castaldo.

Il comandante della compagnia di San Vito, a nome di tutti i militari, ha espresso gratitudine al sindaco e all’amministrazione comunale per la costante collaborazione e per il lavoro svolto in sinergia con la polizia locale, definendo il rapporto tra istituzioni un “modello vincente” nella tutela della sicurezza dei cittadini.

