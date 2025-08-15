Sinnai in festa dal 16 al 19 agosto per la 102esima sagra in onore di Sant’Elena. Il Comitato e la parrocchia hanno preparato il programma della sagra che inizierà domasni alle 19 con la messa in parrocchia. La festa si svolgerà in gran parte nella chiesetta a qualche chilometro dell’abitato. Un piccolo tempio, più volte ristrutturato, immerso fra gli ulivi secolari e i mandorli. Seguirà la processione di accompagnamento della Santa alla sua chiesetta campestre, accompagnata dal tradizionale suono delle launeddas del maestro Orlando Mascia e degli allievi dell’Orchestra popolare sarda. All’arrivo, dopo la benedizione, ci sarà un piccolo rinfresco offerto dal Comitato. Domenica 17 agosto, a Sant’Elena è prevista la celebrazione, col parroco padre Gabriele Biccai, di una messa solenne alle 11. Alle 19, altra Messa per i soci defunti, per monsignor Giovanni Cadeddu, per padre Gianni Concas e per don Alberto Pistolsi. Al termine, processione attorno alla chiesa e benedizione dei campi (non ci sarà la messa in Parrocchia).

Lunedì 18 agosto, a Sant’Elena, la Messa per le Elene del paese. Alle 20, sempre nella chiesetta campestre, verrà celebrata la messa solenne presieduta da Don Walter Cabula e animata dal coro polifonico “S’Arrodia”. Seguirà la processione di rientro della Santa alla parrocchia di Santa Barbara.

All’arrivo della processione in Piazza Funtanalada, si terrà uno spettacolo pirotecnico a cura della ditta Fratelli Massa di Serdiana.

I festeggiamenti civili inizieranno sabato alle 22, con una gara poetica campidanese, con pòrotagonisti gli improvvisatori Marcello Uda, Antonello Milia, Emilio Palla, Eraldo Deiana. Alla chitarra Luca Tiddia. Domenica l’inaugurazione della “Sagra della mandorla” con esposizione, preparazione e degustazione di dolci tipici. Alle 21 una cena per autofinanziamento della sagra.

Alle 22, spettacolo musicale con i “Radiofonica e la Bertè”. Il 18 alle 18, animazione per bambini a cura di “Tony Live”. Alle 21 la cena. Seguirà lo spettacolo Dj set dagli anni ’90 a oggi, a cura di “Tony Live” e le sue ballerine.

