Cominceranno entro dicembre, i lavori per la realizzazione della rotatoria sulla Strada statale 195, all’incrocio con la zona residenziale di Picciau. Gli uffici comunali stanno portando avanti l’iter burocratico per realizzare l’opera che dovrebbe mettere in sicurezza una volta per tutte l’ingresso al condominio, eliminando così lo spartitraffico in cemento tra le due carreggiate.

Il sindaco, Beniamino Garau, rimarca l’importanza della rotatoria, la cui realizzazione è rimasta arenata per anni: «La burocrazia e una lunga diatriba tra enti ha bloccato la costruzione di questa rotatoria, quando l’opera sarà terminata quel tratto dell’arteria sulcitana, destinato a passare sotto il controllo del Comune, non rappresenterà più una minaccia per i residenti e gli altri automobilisti. La progettazione, curata dai nostri uffici, è ormai pronta: a settembre la fase tecnica verrà completata, e a fine anno apriremo il cantiere».

